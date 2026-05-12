VIDE-GRENIERS Merville
VIDE-GRENIERS Merville dimanche 14 juin 2026.
Merville
VIDE-GRENIERS
Merville Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
L’association des parents d’élèves de l’école élémentaire G. Brassens organise un vide-greniers !
Une journée conviviale pour chiner et vendre, mais aussi profiter d’un moment en famille ou entre amis.
Bar et restauration sur place ! .
Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie relais.associatif@merville31.fr
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English :
The parents? association of the G. Brassens elementary school is organizing a garage sale! Brassens is organizing a garage sale!
L’événement VIDE-GRENIERS Merville a été mis à jour le 2026-05-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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