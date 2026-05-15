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ATELIER CRÉATIF FÊTE DES PÈRES Merville

ATELIER CRÉATIF FÊTE DES PÈRES Merville

ATELIER CRÉATIF FÊTE DES PÈRES Merville mardi 16 juin 2026.

Adresse : MÉDIATHÈQUE

Ville : 31330 Merville

Département : Haute-Garonne

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Tarif : 0 0 0 Tarif de base plein tarif

Merville

ATELIER CRÉATIF FÊTE DES PÈRES

MÉDIATHÈQUE Merville Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16
fin : 2026-06-16

Date(s) :
2026-06-16

Viens fabriquer une carte originale pour offrir à ton papa !
Rendez-vous le mardi 16 juin à 16h45, pour les enfants de + de 7ans.
Gratuit sur inscription auprès de la Médiathèque de Merville.
Infos et réservations mediatheque@merville31.fr & 05 61 85 67 45 0  .

MÉDIATHÈQUE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 67 45  mediatheque@merville31.fr

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English :

Come and make an original card to give to your dad!

L’événement ATELIER CRÉATIF FÊTE DES PÈRES Merville a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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