Merville

ATELIER CRÉATIF FÊTE DES PÈRES

MÉDIATHÈQUE Merville Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Viens fabriquer une carte originale pour offrir à ton papa !

Rendez-vous le mardi 16 juin à 16h45, pour les enfants de + de 7ans.

Gratuit sur inscription auprès de la Médiathèque de Merville.

Infos et réservations mediatheque@merville31.fr & 05 61 85 67 45 0 .

MÉDIATHÈQUE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 67 45 mediatheque@merville31.fr

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English :

Come and make an original card to give to your dad!

L’événement ATELIER CRÉATIF FÊTE DES PÈRES Merville a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE