ATELIER CRÉATIF FÊTE DES PÈRES Merville
ATELIER CRÉATIF FÊTE DES PÈRES Merville mardi 16 juin 2026.
Merville
ATELIER CRÉATIF FÊTE DES PÈRES
MÉDIATHÈQUE Merville Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16
Viens fabriquer une carte originale pour offrir à ton papa !
Rendez-vous le mardi 16 juin à 16h45, pour les enfants de + de 7ans.
Gratuit sur inscription auprès de la Médiathèque de Merville.
Infos et réservations mediatheque@merville31.fr & 05 61 85 67 45 0 .
MÉDIATHÈQUE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 67 45 mediatheque@merville31.fr
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English :
Come and make an original card to give to your dad!
L’événement ATELIER CRÉATIF FÊTE DES PÈRES Merville a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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