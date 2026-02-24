CONCOURS DE BELOTE Merville
CONCOURS DE BELOTE Merville lundi 15 juin 2026.
CONCOURS DE BELOTE
SALLE JOSEPH BON Merville Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15
fin : 2026-06-15
Date(s) :
2026-06-15
Le Club Arc-en-Ciel vous propose un concours de belote.
Nous vous attendons nombreux, pour ce moment de convivialité ! .
SALLE JOSEPH BON Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Club Arc-en-Ciel is organizing a belote competition.
L’événement CONCOURS DE BELOTE Merville a été mis à jour le 2026-02-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE