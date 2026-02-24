CONCOURS DE BELOTE Merville

CONCOURS DE BELOTE

SALLE JOSEPH BON Merville Haute-Garonne

Début : 2026-06-15

fin : 2026-06-15

2026-06-15

Le Club Arc-en-Ciel vous propose un concours de belote.

Nous vous attendons nombreux, pour ce moment de convivialité ! .

SALLE JOSEPH BON Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr

The Club Arc-en-Ciel is organizing a belote competition.

