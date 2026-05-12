SARDINADE DES RANDONNEURS Merville
SARDINADE DES RANDONNEURS Merville dimanche 14 juin 2026.
Merville
SARDINADE DES RANDONNEURS
SALLE POLYVALENTE Merville Haute-Garonne
Tarif : 22 – 22 – 25 EUR
22
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
L’association Randonnées, Culture & Loisirs Mervillois (ARCLM) propose une grande sardinade à la salle polyvalente de Merville, ouverte à toutes et tous.
Au menu apéro et amuse-bouche variés, assiette melon jambon de pays, sardines grillées au feu de bois et frites à volonté, fromages, dessert, vins, crémant et café.
Une tombola viendra également récompenser plusieurs convives au cours du repas. 22 .
SALLE POLYVALENTE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr
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English :
The association Randonnées, Culture & Loisirs Mervillois (ARCLM) is organizing a large sardinade at the salle polyvalente in Merville, open to all.
L’événement SARDINADE DES RANDONNEURS Merville a été mis à jour le 2026-05-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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