Merville

SARDINADE DES RANDONNEURS

SALLE POLYVALENTE Merville Haute-Garonne

Tarif : 22 – 22 – 25 EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

L’association Randonnées, Culture & Loisirs Mervillois (ARCLM) propose une grande sardinade à la salle polyvalente de Merville, ouverte à toutes et tous.

Au menu apéro et amuse-bouche variés, assiette melon jambon de pays, sardines grillées au feu de bois et frites à volonté, fromages, dessert, vins, crémant et café.

Une tombola viendra également récompenser plusieurs convives au cours du repas. 22 .

SALLE POLYVALENTE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The association Randonnées, Culture & Loisirs Mervillois (ARCLM) is organizing a large sardinade at the salle polyvalente in Merville, open to all.

L’événement SARDINADE DES RANDONNEURS Merville a été mis à jour le 2026-05-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE