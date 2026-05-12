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SARDINADE DES RANDONNEURS Merville

SARDINADE DES RANDONNEURS Merville

SARDINADE DES RANDONNEURS Merville dimanche 14 juin 2026.

Adresse : SALLE POLYVALENTE

Ville : 31330 Merville

Département : Haute-Garonne

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif : 22 22 25 22 Tarif de base plein tarif

Merville

SARDINADE DES RANDONNEURS

SALLE POLYVALENTE Merville Haute-Garonne

Tarif : 22 – 22 – 25 EUR
22
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

L’association Randonnées, Culture & Loisirs Mervillois (ARCLM) propose une grande sardinade à la salle polyvalente de Merville, ouverte à toutes et tous.
Au menu apéro et amuse-bouche variés, assiette melon jambon de pays, sardines grillées au feu de bois et frites à volonté, fromages, dessert, vins, crémant et café.

Une tombola viendra également récompenser plusieurs convives au cours du repas. 22  .

SALLE POLYVALENTE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00  relais.associatif@merville31.fr

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English :

The association Randonnées, Culture & Loisirs Mervillois (ARCLM) is organizing a large sardinade at the salle polyvalente in Merville, open to all.

L’événement SARDINADE DES RANDONNEURS Merville a été mis à jour le 2026-05-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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