Informations pratiques

Vertheuil

Août à l’Art en Partage

L’Art en partage 10 rue de Bayle Vertheuil Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 15:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-29 2026-08-30

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

L’Art en partage vous propose 2 RV à partager en ce mois d’août

– samedi Invitation Poétique pour découvrir le recueil Un bouquin de tendresse de Pierre Quandalle. Les textes seront lus en musique (guitare et piano).

– dimanche Pierrick Lambert & Family concert rock, blues et reggae.

Bar associatif. .

L’Art en partage 10 rue de Bayle Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 11 58 61 artenpartagevertheuil@gmail.com

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English : Août à l’Art en Partage

L’événement Août à l’Art en Partage Vertheuil a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Médoc-Vignoble