Août à l’Art en Partage L’Art en partage Vertheuil
samedi 29 août 2026 · L'Art en partage · Vertheuil
Informations pratiques
Vertheuil
Août à l’Art en Partage
L’Art en partage 10 rue de Bayle Vertheuil Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 15:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-29 2026-08-30
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
L’Art en partage vous propose 2 RV à partager en ce mois d’août
– samedi Invitation Poétique pour découvrir le recueil Un bouquin de tendresse de Pierre Quandalle. Les textes seront lus en musique (guitare et piano).
– dimanche Pierrick Lambert & Family concert rock, blues et reggae.
Bar associatif. .
L’Art en partage 10 rue de Bayle Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 11 58 61 artenpartagevertheuil@gmail.com
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English : Août à l’Art en Partage
L’événement Août à l’Art en Partage Vertheuil a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Médoc-Vignoble
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