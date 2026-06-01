Apasionado Quartet en concert au Charbon Au Charbon Tiers-Lieux Courseulles-sur-Mer

Courseulles-sur-Mer

Apasionado Quartet en concert au Charbon

Au Charbon Tiers-Lieux 4, rue Émile Héroult Courseulles-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13 21:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Apasionado quartet, c’est la douceur d’un dernier baiser, le sourire triste d’un adieu sans retour, l’étreinte d’un ami qui nous soutient dans la peine.

Apasionado quartet (quartet passionné) est né pendant l’été 2024. Composé de Béatrice Mayo-Felip, François Chesnel, Jean-Michel Trotoux et Bernard Cochin, le groupe présente un répertoire qui mêle subtilement le jazz, le tango, la musique espagnole et latino-américaine, ainsi que des mélodies traditionnelles.

Ces quatre musiciens, amis et complices de longue date, sont tous bien connus et reconnus sur la scène française. Dans ce nouveau projet, ils invitent à découvrir ou redécouvrir des morceaux célèbres ou inédits, et font preuve une fois encore d’une grande musicalité, d’ouverture d’esprit, et d’un plaisir évident de jouer ensemble.

Apasionado quartet, c’est la douceur d’un dernier baiser, le sourire triste d’un adieu sans retour, l’étreinte d’un ami qui nous soutient dans la peine. .

Au Charbon Tiers-Lieux 4, rue Émile Héroult Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 2 31 77 06 69 info@aucharbonnormandie.com

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English : Apasionado Quartet en concert au Charbon

Apasionado quartet is the sweetness of a last kiss, the sad smile of a farewell without return, the embrace of a friend who supports us in our grief.

L’événement Apasionado Quartet en concert au Charbon Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-05 par Calvados Attractivité