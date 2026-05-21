Apéritif-concert VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Apéritif-concert VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny mercredi 24 juin 2026.
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Apéritif-concert
VILLEDIEU-LES-POELES Rue des Costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 20:00:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Apéritif-concert organisé par l’école de musique la clé de sol de Villedieu les Poêles, le mercredi 24 juin à partir de 20h.
Tout au long de la soirée des groupes et ateliers de musiques se produiront sur scène.
Cette manifestation sera animée par les élèves et professeurs musiciens, enfants et adultes confondus.
Entrée gratuite Ouvert à tous. .
VILLEDIEU-LES-POELES Rue des Costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 51 84 01 emd.musiquedanse@outlook.fr
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English : Apéritif-concert
L’événement Apéritif-concert Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Villedieu-les-Poêles
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