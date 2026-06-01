Fête de l’école de musique Villedieu-Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny mercredi 24 juin 2026.

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Fête de l’école de musique

Villedieu-Rouffigny Salle des fêtes de Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 20:00:00

fin : 2026-06-24 22:00:00

Date(s) :

2026-06-24

L’école fête la fin de l’année lors une soirée Apéro-concert.

Prestation des ensembles de l’école. .

Villedieu-Rouffigny Salle des fêtes de Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 9 52 43 74 88 Emd.musiquedanse@outlook.fr

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English : Fête de l’école de musique

L’événement Fête de l’école de musique Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-06-15 par CD50 Culture