Fête de la musique VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Fête de la musique VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny samedi 20 juin 2026.
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Fête de la musique
VILLEDIEU-LES-POELES Place du Pussoir Fidèle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:45:00
fin : 2026-06-20 20:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Orchestre au collège.
Ensemble de saxophones.
Atelier jazz.
Big Band. .
VILLEDIEU-LES-POELES Place du Pussoir Fidèle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 95243748 Emd.musiquedanse@outlook.fr
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-06-15 par CD50 Culture
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