Fête de la musique VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny samedi 20 juin 2026.

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Fête de la musique

VILLEDIEU-LES-POELES Place du Pussoir Fidèle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:45:00

fin : 2026-06-20 20:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Orchestre au collège.

Ensemble de saxophones.

Atelier jazz.

Big Band. .

VILLEDIEU-LES-POELES Place du Pussoir Fidèle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 95243748 Emd.musiquedanse@outlook.fr

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-06-15 par CD50 Culture