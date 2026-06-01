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Fête de la musique VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Fête de la musique VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Fête de la musique VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny samedi 20 juin 2026.

Lieu : VILLEDIEU-LES-POELES

Adresse : Place du Pussoir Fidèle

Ville : 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Département : Manche

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 16:45:00

Tarif :

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Fête de la musique

VILLEDIEU-LES-POELES Place du Pussoir Fidèle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:45:00
fin : 2026-06-20 20:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Orchestre au collège.
Ensemble de saxophones.
Atelier jazz.
Big Band.   .

VILLEDIEU-LES-POELES Place du Pussoir Fidèle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 95243748  Emd.musiquedanse@outlook.fr

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-06-15 par CD50 Culture

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