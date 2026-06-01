Fête de la Musique VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Fête de la Musique VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny dimanche 21 juin 2026.
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Fête de la Musique
VILLEDIEU-LES-POELES Centre Ville Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:30:00
fin : 2026-06-21 23:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Plus de 2 heures de musique par groupe pour une soirée festive partout en ville !
– Les Moutons Électriques 20h00 à 22h30,
– Bull 20h00 à 22h30,
– Enomystic 21h00 à 23h00,
– Pied’s’trad 19h30 à 22h00,
– The Mary Hay Family Band 20h30 à 22h30,
– Flower Toaster 19h30 à 22h00.
Bars et restaurants ouverts pour vous accueillir tout au long de la soirée !
Venez nombreux célébrer la musique et l’ambiance de l’été ce 21 juin ! .
VILLEDIEU-LES-POELES Centre Ville Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 87 91 45 10 villedieudynamic@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la Musique
L’événement Fête de la Musique Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Villedieu-les-Poêles
À voir aussi à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny (Manche)
- L’école de musique fait sa fête VILLEDIEU LES POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 20 juin 2026
- Fête de la musique VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 20 juin 2026
- Villedieu Beach Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 22 juin 2026
- Apéritif-concert VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 24 juin 2026
- Fête de l’école de musique Villedieu-Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 24 juin 2026