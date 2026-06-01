Fête de la Musique VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Fête de la Musique

VILLEDIEU-LES-POELES Centre Ville Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:30:00

fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Plus de 2 heures de musique par groupe pour une soirée festive partout en ville !

– Les Moutons Électriques 20h00 à 22h30,

– Bull 20h00 à 22h30,

– Enomystic 21h00 à 23h00,

– Pied’s’trad 19h30 à 22h00,

– The Mary Hay Family Band 20h30 à 22h30,

– Flower Toaster 19h30 à 22h00.

Bars et restaurants ouverts pour vous accueillir tout au long de la soirée !

Venez nombreux célébrer la musique et l’ambiance de l’été ce 21 juin ! .

VILLEDIEU-LES-POELES Centre Ville Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 87 91 45 10 villedieudynamic@gmail.com

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English : Fête de la Musique

L’événement Fête de la Musique Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Villedieu-les-Poêles