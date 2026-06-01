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Fête de la Musique VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Fête de la Musique VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Fête de la Musique VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny dimanche 21 juin 2026.

Lieu : VILLEDIEU-LES-POELES

Adresse : Centre Ville

Ville : 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Département : Manche

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Fête de la Musique

VILLEDIEU-LES-POELES Centre Ville Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:30:00
fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Plus de 2 heures de musique par groupe pour une soirée festive partout en ville !
– Les Moutons Électriques 20h00 à 22h30,
– Bull 20h00 à 22h30,
– Enomystic 21h00 à 23h00,
– Pied’s’trad 19h30 à 22h00,
– The Mary Hay Family Band 20h30 à 22h30,
– Flower Toaster 19h30 à 22h00.

Bars et restaurants ouverts pour vous accueillir tout au long de la soirée !
Venez nombreux célébrer la musique et l’ambiance de l’été ce 21 juin !   .

VILLEDIEU-LES-POELES Centre Ville Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 87 91 45 10  villedieudynamic@gmail.com

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English : Fête de la Musique

L’événement Fête de la Musique Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Villedieu-les-Poêles

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