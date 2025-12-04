Apéritif conférence Les vitraux Senonches

Apéritif conférence Les vitraux

Une conférence sur les chefs d’œuvres dans les églises du Perche Les vitraux par Jean Chauvin. Suivi d’un apéritif.

A lecture on masterpieces in Perche churches Les vitraux by Jean Chauvin. Followed by an aperitif.

