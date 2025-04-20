En forêt de Senonches Senonches Eure-et-Loir

En forêt de Senonches Senonches Eure-et-Loir vendredi 1 août 2025.

En forêt de Senonches A cheval

En forêt de Senonches Etang de Badouleau 28250 Senonches Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 24000.0 Tarif :

Au cœur du Parc Naturel Régional du Perche, partez à la découverte de la forêt domaniale de Senonches qui s’étend sur 4 286 hectares. Ce massif forestier est réputé pour ses champignons ; plus de 1 100 espèces y sont répertoriées dont l’un des meilleurs champignons de la forêt le cèpe de Bordeaux

English :

In the heart of the Parc Naturel Régional du Perche, discover the 4,286-hectare Senonches state forest. The forest is renowned for its mushrooms, with over 1,100 species listed, including one of the forest?s best mushrooms: the Bordeaux cep

Deutsch :

Im Herzen des Regionalen Naturparks Perche können Sie den 4 286 Hektar großen Staatswald von Senonches erkunden. Dieser Wald ist berühmt für seine Pilze, von denen es hier über 1100 Arten gibt, darunter einer der besten Pilze des Waldes: der Bordeaux-Steinpilz

Italiano :

Nel cuore del Parc Naturel Régional du Perche, esplorate la foresta demaniale di Senonches, che si estende per 4.286 ettari. Questa foresta è rinomata per i suoi funghi, con oltre 1.100 specie elencate, tra cui uno dei migliori funghi della foresta: il porcino di Bordeaux

Español :

En el corazón del Parc Naturel Régional du Perche, explore el bosque estatal de Senonches, de 4.286 hectáreas. Este bosque es famoso por sus setas, con más de 1.100 especies catalogadas, incluida una de las mejores setas del bosque: el cep bordelés

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-20 par SIT Centre-Val de Loire