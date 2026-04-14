mai à velo, senonches 28250, Senonches

mai à velo Samedi 23 mai, 09h00 senonches 28250 Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T09:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T09:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Tout au long de la journée les familles pourront avoir un choix d’activités en acces libre.

LA journée sera découpé en deux temps forts.

la matinée avec une balade en famille et le passage du permis à velo. l’apres midi sera l’occasion de participer à une multitude d’ateliers avec initiation au bmx, de pouvoir sensisiliser petits et grands à un atelier prévention routiere, de pouvoit tester les velos smoothies. De plus un atelier reparation et vente de vélos sera sur place mais aussi un ateleir autour du velo adapté, le point information presentera les metiers en lien avec le cyclo et une tombola orgranisé par l’office de tourisme en fil rouge.

La jounée est entierement gartuite et ouverte à tous. Restaurant sucré salé sur place, goodies et lots à gagner tout au long de la journée.

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samedi 23 mai 2026 de 9h à 18h nous organisons une journée famille afin de promouvoir le velo.