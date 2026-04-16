Vide Grenier Senonches
Vide Grenier Senonches dimanche 24 mai 2026.
Senonches
Vide Grenier
Senonches Eure-et-Loir
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 06:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Le comité des fêtes de Senonches organise un vide grenier. L’accès pour les exposants pourra se faire par la rue de Verdun. Pas de réservation souhaitée.
Le comité des fêtes de Senonches organise un vide grenier. L’accès pour les exposants pourra se faire par la rue de Verdun. Pas de réservation souhaitée. 2 .
Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 46 35 54 61
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English :
The Comité des fêtes de Senonches is organizing a garage sale. Access for stallholders will be via rue de Verdun. No reservation required.
L’événement Vide Grenier Senonches a été mis à jour le 2026-04-16 par OTs DU PERCHE
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