Atelier p’tit Mangaka Senonches
Atelier p’tit Mangaka Senonches jeudi 14 mai 2026.
Senonches
Atelier p’tit Mangaka
2 Rue de Verdun Senonches Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 14:30:00
fin : 2026-05-14 17:30:00
Date(s) :
2026-05-14
Dans la cadre de la semaine sur l’art japonais qui se tient à Senonches du 14 au 17 mai, un atelier dessin autour du mange est proposé par Jason Dilukeba. Les plus jeunes pourront créer un personnage et réalisé une planche. Atelier réservé aux jeunes de 10 à 16 ans.
Dans la cadre de la semaine sur l’art japonais qui se tient à Senonches du 14 au 17 mai, un atelier dessin autour du mange est proposé par Jason Dilukeba. Les plus jeunes pourront créer un personnage et réalisé une planche. Atelier réservé aux jeunes de 10 à 16 ans. .
2 Rue de Verdun Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 80 11 mediatheque.senonches@foretsduperche.fr
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English :
As part of the Japanese art week being held in Senonches from May 14 to 17, Jason Dilukeba is offering a drawing workshop on mange. Youngsters can create a character and draw a board. This workshop is reserved for young people aged 10 to 16.
L’événement Atelier p’tit Mangaka Senonches a été mis à jour le 2026-04-09 par OTs DU PERCHE
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