L’Art Japonais Senonches
L’Art Japonais Senonches mercredi 13 mai 2026.
Senonches
L’Art Japonais
Senonches Eure-et-Loir
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-13
L’école de musique des Forêts du Perche vous propose une semaine dédiée à l’art japonais. Exposition, film, dégustation, atelier manga, contes pour enfants et shiatsu seront à l’honneur.
L’école de musique des Forêts du Perche vous propose une semaine dédiée à l’art japonais. Exposition, film, dégustation, atelier manga, contes pour enfants et shiatsu seront à l’honneur. 10 .
Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
The Forêts du Perche music school offers a week dedicated to Japanese art. Exhibition, film, tasting, manga workshop, children’s storytelling and shiatsu will all be on offer.
L’événement L’Art Japonais Senonches a été mis à jour le 2026-04-16 par OTs DU PERCHE
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