Senonches

L’Art Japonais

Senonches Eure-et-Loir

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-13

L’école de musique des Forêts du Perche vous propose une semaine dédiée à l’art japonais. Exposition, film, dégustation, atelier manga, contes pour enfants et shiatsu seront à l’honneur.

L’école de musique des Forêts du Perche vous propose une semaine dédiée à l’art japonais. Exposition, film, dégustation, atelier manga, contes pour enfants et shiatsu seront à l’honneur. 10 .

Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

The Forêts du Perche music school offers a week dedicated to Japanese art. Exhibition, film, tasting, manga workshop, children’s storytelling and shiatsu will all be on offer.

L’événement L’Art Japonais Senonches a été mis à jour le 2026-04-16 par OTs DU PERCHE