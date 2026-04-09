Les p’tits mangaka Senonches
Les p’tits mangaka Senonches jeudi 14 mai 2026.
Senonches
Les p’tits mangaka
2 Rue de Verdun Senonches Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 14:30:00
fin : 2026-05-14 17:30:00
Date(s) :
2026-05-14
Dans le cadre du festival japonais, la médiathèque de Senonches organise un atelier dessin spécial mangas.
Dans le cadre du festival japonais, la médiathèque de Senonches organise un atelier dessin spécial mangas. .
2 Rue de Verdun Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 37 29 mediatheque.senonches@foretsduperche.fr
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English :
As part of the Japanese festival, the Senonches media library is organizing a special manga drawing workshop.
L’événement Les p’tits mangaka Senonches a été mis à jour le 2026-04-09 par OTs DU PERCHE
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