Senonches

Pièce de théâtre Les caprices de Marianne

Rue du Four Banal Senonches Eure-et-Loir

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

14

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23 22:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Coelio brûle pour Marianne, coquette insaisissable, mariée à un juge puissant. Octave, libertin désabusé, tente de la conquérir pour son ami. Mais Marianne, ivre de désir et de chaos, joue avec les cœurs… Derrière cette comédie tragique, Musset révèle la Femme, éternelle et insatiable.

Un triangle amoureux explosif, entre passion, caprices et masques… c’est ce que vous propose la pièce les caprices de Marianne . Coelio brûle pour Marianne, coquette insaisissable, mariée à un juge puissant. Octave, libertin désabusé, tente de la conquérir pour son ami. Mais Marianne, ivre de désir et de chaos, joue avec les cœurs… Derrière cette comédie tragique, Musset révèle la Femme, éternelle et insatiable, avide d’infini.

Et si vous osiez plonger dans ce tourbillon romantique ? 14 .

Rue du Four Banal Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 80 11 tourisme@foretsduperche.fr

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English :

Coelio burns for Marianne, an elusive coquette married to a powerful judge. Octave, a disillusioned libertine, tries to win her for his friend. But Marianne, drunk with desire and chaos, plays with hearts? Behind this tragic comedy, Musset reveals the eternal, insatiable Woman.

L’événement Pièce de théâtre Les caprices de Marianne Senonches a été mis à jour le 2026-04-24 par OTs DU PERCHE