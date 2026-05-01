Mai à Vélo Senonches
Mai à Vélo Senonches samedi 23 mai 2026.
Senonches
Mai à Vélo
Avenue de Badouleau Senonches Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Profitez d’une journée pour découvrir ou re-découvrir les bases du vélo ! Des parcours, balades et animations même de la sensibilisation et rappel de la circulation sur les routes etc. Pensez à ramener votre vélo pour une journée déjanté (si besoin un stand de réparation est prévu) !
Profitez d’une journée pour découvrir ou re-découvrir les bases du vélo ! Des parcours, balades et animations même de la sensibilisation et rappel de la circulation sur les routes etc. Pensez à ramener votre vélo pour une journée déjanté (si besoin un stand de réparation est prévu) ! .
Avenue de Badouleau Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 37 28 sports@foretsduperche.fr
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English :
Take advantage of a day to discover or rediscover the basics of cycling! There’ll be routes, rides and activities, as well as awareness-raising and reminders about road traffic. Don’t forget to bring your bike for a fun-filled day (a repair stand is available if you need one)!
L’événement Mai à Vélo Senonches a été mis à jour le 2026-05-20 par OTs DU PERCHE
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