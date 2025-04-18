Chemin des louvetiers n°8 Senonches Eure-et-Loir

Chemin des louvetiers n°8 Rond Battenberg 28250 Senonches Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Ce parcours en forêt domaniale de Senonches ou en lisière est adapté à tout public, sans aucune difficulté et relativement plat. Ce paysage naturel est composé essentiellement de hêtres et de chênes. Les nombreuses mares forestières abritent une faune et flore spécifiques.

http://www.123randonnee.fr/ +33 2 37 84 01 00

English : Chemin des louvetiers n°8

Everyone can enjoy this easy, fairly flat trail through and around Senonches national forest. Beech and oak trees mostly make up this natural landscape, where an array of woodland ponds are home to specific plant- and wildlife.

Deutsch : Weg der Wolfsjäger

Diese Strecke im Staatswald Senonches oder am Waldrand ist für alle machbar, nicht schwierig und relativ eben. Diese Naturlandschaft umfasst vor allem Buchen und Eichen. An zahlreichen Teichen im Wald findet sich eine spezifische Flora und Fauna.

Italiano :

Questo percorso nella foresta demaniale di Senonches o ai suoi margini è adatto a tutti, senza alcuna difficoltà e relativamente pianeggiante. Questo paesaggio naturale è composto principalmente da faggi e querce. I numerosi bacini forestali ospitano una fauna e una flora specifiche.

Español :

Esta ruta en el bosque estatal de Senonches o en sus límites es apta para todos, sin ninguna dificultad y relativamente plana. Este paisaje natural está compuesto principalmente por hayas y robles. Los numerosos estanques del bosque albergan una fauna y una flora específicas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-18 par SIT Centre-Val de Loire