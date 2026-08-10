Informations pratiques

Banon

Apéritif de rentrée littéraire avec Alexandrine Descotes et son premier roman

1 place Saint-Just Banon Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 13:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le Nénuphar est une enquête familiale subtile qui traverse les silences et les époques, une histoire hors du commun. Au programme : apéritif de rentrée littéraire, présentation du livre, lectures, échanges avec l’auteur, dédicaces.

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1 place Saint-Just Banon 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 73 25 85 lebleuetbanon@orange.fr

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English :

%AB%A0*Le N%E9nuphar%A0%BB%A0* is a subtle family saga that spans silences and eras—a truly extraordinary story. On the agenda: a literary kickoff reception, a presentation of the book, readings, a discussion with the author, and book signings.

L’événement Apéritif de rentrée littéraire avec Alexandrine Descotes et son premier roman Banon a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon