Informations pratiques

Banon

Véronique Ovaldé et Les Correspondances de Manosque au Bleuet

1 place Saint-Just Banon Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 11:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Dans le cadre des Correspondances, venez rencontrer Véronique Ovaldé, autrice de nombreux romans et titulaire de prix littéraires, dont le Goncourt de la nouvelle. Elle présentera son nouveau livre Vivre sans bonheur et n’en point dépérir .

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1 place Saint-Just Banon 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 73 25 85 lebleuetbanon@orange.fr

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English :

As part of the Correspondances series, come meet Véronique Ovaldé, author of numerous novels and winner of several literary awards, including the Goncourt Prize for Short Stories. She will present her new book: %AB%A0Vivre sans bonheur et n’en point d%E9p%E9rir %BB.

L’événement Véronique Ovaldé et Les Correspondances de Manosque au Bleuet Banon a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon