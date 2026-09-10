Apéritif du patrimoine avec L’Héritier-Guyot, Le Consortium, Dijon

Informations pratiques

Apéritif du patrimoine avec L’Héritier-Guyot 19 et 20 septembre Le Consortium Côte-d’Or

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Lors des Journées européennes du patrimoine, redécouvrez le Consortium Museum sous un nouvel angle ! Actif depuis 1977 à Dijon, ce centre d’art contemporain est installé dans une ancienne usine transformée par les architectes Shigeru Ban et Jean de Gastines en 2011. Cette création architecturale est félicitée par le Ministère de la Culture qui lui décerne le label Architecture contemporaine remarquable en 2023.

Cette année, le Consortium Museum s’associe à L’Héritier Guyot – célèbre fabricant de crème de cassis à l’origine de la construction du bâtiment – pour organiser deux « Apéritifs du Patrimoine », une occasion unique pour retracer l’histoire industrielle et culturelle de l’édifice, en toute convivialité.

Visite architecturale suivie d’une dégustation offerte par L’Héritier-Guyot.

Activité gratuite et sans réservation, jauge limitée.

Le Consortium 37 rue de Longvic, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380684555 https://www.leconsortium.fr/fr à 400 m de la place Wilson, 10 minutes à pied de la place de la Libération/Hôtel de Ville | En vélo : une station Vélodi est située place Wilson pour poser votre vélo | En voiture : stationnement gratuit dans la rue de Longvic.

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