La Bourgogne-Franche-Comté vous invite à son Fantastic Picnic Parvis de la Cité International de la Gastronomie et du Vin Dijon

dimanche 13 septembre 2026 · Parvis de la Cité International de la Gastronomie et du Vin · Dijon

Informations pratiques

Dijon

La Bourgogne-Franche-Comté vous invite à son Fantastic Picnic

Parvis de la Cité International de la Gastronomie et du Vin 12 Parvis de l’Unesco Dijon Côte-d’Or

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:30:00

fin : 2026-09-13 15:30:00

Date(s) :

2026-09-13

Fantastic Picnic Une journée gourmande au cœur de Dijon

Le dimanche 13 septembre 2026, l’association Les Produits Gourmands de Bourgogne-Franche-Comté, en partenariat avec la Cité internationale de la Gastronomie et du Vin de Dijon, vous invite à vivre une expérience gourmande et conviviale à l’occasion du Fantastic Picnic.

Le temps d’une journée, composez votre propre pique-nique en parcourant les différents stands de producteurs et d’artisans présents sur le parvis de la Cité. Munis de votre billet, vous récupérerez chaque étape de votre repas directement auprès des exposants, pour une immersion au cœur des saveurs de Bourgogne-Franche-Comté.

Une formule gourmande

Votre menu sera composé

-d’une entrée au choix (Chili cheese, tartine de fromage frais au coq piquant, crudités accompagnées de Krasé ou gougères) ;

-d’un plat au choix avec un burger gourmand bourguignon à base de bœuf charolais effiloché, moutarde de Bourgogne, pickles de légumes et jeunes pousses, ou une version végétarienne ;

-d’un assortiment de pains artisanaux ;

-d’une sélection de trois fromages régionaux, mettant notamment à l’honneur le Charolais, l’Époisses et le Comté ;

d’un dessert au choix (réglette de choux, sorbet artisanal ou biscuit gourmand) ;

-d’une boisson (thé glacé artisanal ou eau minérale).

Un espace dédié, animé par un sommelier de la Cité, proposera également une sélection de vins de Bourgogne, disponible en supplément, pour les amateurs souhaitant accompagner leur repas.

Des producteurs et artisans passionnés

Tout au long de votre parcours gourmand, vous aurez l’occasion de rencontrer les producteurs et partenaires qui contribuent à faire rayonner la gastronomie régionale, parmi lesquels Chaudevant, La Boulangerie de la Cité, La Planche, Cool Cool Dijon, La Main à la Pâte, ainsi que les équipes de la Cité internationale de la Gastronomie et du Vin.

Des animations pour toute la famille

En complément du pique-nique, de nombreuses animations rythmeront la journée

-Atelier de création d’assaisonnement proposé par Chaudevant composez votre propre mélange d’épices et repartez avec votre sachet personnalisé.

-Jeux en bois en libre accès pour petits et grands.

-Maquillage pour enfants.

-Animation Dégustation de fromages à l’aveugle , une expérience ludique pour tester vos connaissances des fromages de Bourgogne-Franche-Comté.

-Animation autour des fruits et légumes avec Laurent Bucheron (sous réserve de confirmation).

Un événement placé sous le signe de la convivialité

Le Fantastic Picnic est avant tout un moment de partage, de découverte et de gourmandise. Entre dégustations, rencontres avec les producteurs, animations et découverte des savoir-faire régionaux, cette journée est l’occasion idéale de célébrer la richesse gastronomique de la Bourgogne-Franche-Comté dans un cadre exceptionnel.

Informations pratiques

Dimanche 13 septembre 2026

Cité internationale de la Gastronomie et du Vin Dijon

Réservation en ligne recommandée (dans la limite des places disponibles).

Une billetterie sera également proposée sur place, sous réserve des disponibilités.

https://www.helloasso.com/associations/les-produits-gourmands-de-bourgogne-franche-comte/evenements/fantastic-picnic

Les participants inscrits en ligne seront invités à choisir leur menu via un formulaire dédié après leur réservation. .

Parvis de la Cité International de la Gastronomie et du Vin 12 Parvis de l’Unesco Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 60 19 54 80 lpicard@gpprbfc.fr

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English : La Bourgogne-Franche-Comté vous invite à son Fantastic Picnic

L’événement La Bourgogne-Franche-Comté vous invite à son Fantastic Picnic Dijon a été mis à jour le 2026-07-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme