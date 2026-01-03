Bodysurf INTERFACE Dijon

Informations pratiques

Dijon

Bodysurf

INTERFACE 12 Rue Chancelier de l’Hospital Dijon Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-09-12

Pour certains, l’été s’est passé au bord de l’océan, là où les rouleaux sont le terrain de jeux des adeptes de la glisse. Si l’on se veut minimaliste et le plus libre pour jouer avec les éléments fluides, le corps fait très bien office de board en tous genres. C’est le rythme qui fait tout, la synchronisation entre ce qui vous arrive dessus et votre départ dans l’énergie de la vague. Écoutez à fond , le single Sur la planche de 2013 de La Femme et vous comprendrez les sensations recherchées, toujours à la limite. Le Bodysurf est parfois ce que l’artiste essaie de faire hors de l’eau dans ses productions.

Magnifier le peu d’éléments traités et prendre du plaisir à les partager. Le corps a différentes possibilités pour faire corps avec l’autre dans un souci d’échanges, de formes et de contreformes.

Laissez-vous glisser et trouvez votre wave à travers cette petite déferlante d’œuvres aux aspects parfois assez opposés (du minimalisme à l’humour en passant par une vision plus politique ou sociétale notamment). Ne vous laissez pas déborder par les émotions, par les effets de mode et ayez un œil toujours au large Le futur doit être dangereux 1. Ne débranchez jamais votre cerveau !

Pour ce 3ème volet après No Limits et Borderline, et si l’exploration des limites prenait enfin sa puissante liberté d’expression, à la frontière parfois de l’explosion ! La limite est faite pour expérimenter notre corps et nos rapports à l’autre ou tout simplement donner sens à une création qui fera un pas en avant ou un pas de côté. Le cerveau est sûrement l’un des organes les plus complexes, renfermant encore beaucoup de mystères mais où siège l’orchestration de la création. .

INTERFACE 12 Rue Chancelier de l’Hospital Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact@interface-art.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bodysurf

L’événement Bodysurf Dijon a été mis à jour le 2026-07-26 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)