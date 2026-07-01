Apéritif fermier Domaine de Pribat Bénesse-lès-Dax
vendredi 31 juillet 2026 · Domaine de Pribat · Bénesse-lès-Dax
Informations pratiques
Bénesse-lès-Dax
Apéritif fermier
Domaine de Pribat 470 Route de Bagieu Bénesse-lès-Dax Landes
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31 23:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Une soirée conviviale et gourmande au cœur des vignes, à Bénesse-lès-Dax, au Domaine de Pribat.
Une étape incontournable des Apéritifs Fermiers, le tout nouveau rendez-vous estival dans les fermes landaises.
Au programme
Dégustation des vins du domaine
Produits fermiers locaux
Ambiance chaleureuse et conviviale
Une belle soirée au cœur des vignes.
Rendez-vous au Domaine de Pribat pour partager un moment authentique, gourmand et 100 % terroir.
À très vite ! .
Domaine de Pribat 470 Route de Bagieu Bénesse-lès-Dax 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 71 67 sarldomainedepribat@gmail.com
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English : Apéritif fermier
L’événement Apéritif fermier Bénesse-lès-Dax a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Grand Dax
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