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Apéritif fermier Domaine de Pribat Bénesse-lès-Dax

vendredi 31 juillet 2026 · Domaine de Pribat · Bénesse-lès-Dax

Apéritif fermier Domaine de Pribat Bénesse-lès-Dax

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Domaine de Pribat
Adresse
470 Route de Bagieu
Ville
40180 Bénesse-lès-Dax
Département
Landes
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif

Bénesse-lès-Dax

Apéritif fermier

Domaine de Pribat 470 Route de Bagieu Bénesse-lès-Dax Landes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31 23:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Une soirée conviviale et gourmande au cœur des vignes, à Bénesse-lès-Dax, au Domaine de Pribat.
Une étape incontournable des Apéritifs Fermiers, le tout nouveau rendez-vous estival dans les fermes landaises.
Au programme
Dégustation des vins du domaine
Produits fermiers locaux
Ambiance chaleureuse et conviviale
Une belle soirée au cœur des vignes.
Rendez-vous au Domaine de Pribat pour partager un moment authentique, gourmand et 100 % terroir.
À très vite !   .

Domaine de Pribat 470 Route de Bagieu Bénesse-lès-Dax 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 71 67  sarldomainedepribat@gmail.com

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English : Apéritif fermier

L’événement Apéritif fermier Bénesse-lès-Dax a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Grand Dax

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