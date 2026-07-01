Apéritif fermier Domaine de Pribat Bénesse-lès-Dax

Informations pratiques

Bénesse-lès-Dax

Apéritif fermier

Domaine de Pribat 470 Route de Bagieu Bénesse-lès-Dax Landes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31 23:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Une soirée conviviale et gourmande au cœur des vignes, à Bénesse-lès-Dax, au Domaine de Pribat.

Une étape incontournable des Apéritifs Fermiers, le tout nouveau rendez-vous estival dans les fermes landaises.

Au programme

Dégustation des vins du domaine

Produits fermiers locaux

Ambiance chaleureuse et conviviale

Une belle soirée au cœur des vignes.

Rendez-vous au Domaine de Pribat pour partager un moment authentique, gourmand et 100 % terroir.

À très vite ! .

Domaine de Pribat 470 Route de Bagieu Bénesse-lès-Dax 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 71 67 sarldomainedepribat@gmail.com

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English : Apéritif fermier

L’événement Apéritif fermier Bénesse-lès-Dax a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Grand Dax