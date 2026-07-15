Informations pratiques

Pieusse

APÉRITIF FERMIER DÉCOUVERTE DU VIGNOBLE ET DE LA CAVE SOUTERRAINE

À Fourn Pieusse Aude

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 18:30:00

fin : 2026-08-19 20:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Visite de l’exploitation, rencontre avec les agriculteurs et dégustations gourmandes autour d’un apéritif fermier ! Les agriculteurs des réseaux Bienvenus à la Ferme et Marque Pays Cathare de l’Aude ouvrent les portes de leurs exploitations et accueillent le grand public pour un moment unique autour d’une dégustation de produits de la ferme.

Apéritif Fermier Découverte du vignoble et de la cave souterraine, dégustation des cuvées autour de produits locaux

Abreuvez votre soif de curiosité. Au programme, une petite balade à travers notre vignoble, la découverte de notre cave souterraine, dégustation de 5 cuvées du domaine accompagnées de produits locaux.

Réservation obligatoire

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À Fourn Pieusse 11300 Aude Occitanie +33 4 68 31 15 03 robert.blanquette@wanadoo.fr

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English :

Tour the farm, meet the farmers, and enjoy gourmet tastings over a farm-style aperitif! Farmers from the “Bienvenus à la Ferme” and “Marque Pays Cathare de l’Aude” networks are opening the doors to their farms and welcoming the public for a unique experience featuring a tasting of farm-fresh products.

Farm-Style Aperitif: Explore the vineyard and underground cellar, and taste the estate’s wines paired with local products

Quench your thirst for discovery. The program includes a short stroll through our vineyard, a tour of our underground cellar, and a tasting of 5 of the estate’s wines paired with local products.

Reservations required

L’événement APÉRITIF FERMIER DÉCOUVERTE DU VIGNOBLE ET DE LA CAVE SOUTERRAINE Pieusse a été mis à jour le 2026-07-15 par