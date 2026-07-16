Portes ouvertes à l’église Saint-Genest de Pieusse, Église Saint-Genest, Pieusse

Informations pratiques

Portes ouvertes à l’église Saint-Genest de Pieusse 19 et 20 septembre Église Saint-Genest Aude

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Portes ouvertes à l’église Saint-Genest de Pieusse, avec une exposition de photos.

Une visite commentée du village sera également proposée.

Église Saint-Genest Rue de l’Eglise, 11300 Pieusse, France Pieusse 11300 Aude Occitanie 0468310948 Église de type gothique méridional, construite au XIVe siècle à l’emplacement d’un édifice primitif daté de 1088. Édifice à nef unique et chevet pentagonal. L’entrée de l’église, au sud, est protégée par un porche portant la date de 1551. Au début du XIXe siècle, ce porche a été muré et a servi de chapelle des Fonts baptismaux, expliquant la création du portail occidental. Les fausses voûtes en briques et plâtre de la nef datent du XIXe siècle. En 1998, des travaux ont révélé des peintures murales du XIVe siècle représentant le Tétramorphe.

Portes ouvertes à l’église Saint genest à PIEUSSE avec exposition de photos