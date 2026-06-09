Pieusse

ESCAPE GAME LE SECRET DE MES PÉPÉS

À Fourn Pieusse Aude

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Léon, Joseph, Angel et Pierre, mes pépés, ont élaboré la recette de fabrication de la blanquette de la famille Robert fin des années 70.

Depuis, les générations se succèdent pour perpétuer cette tradition ancestrale.

Mais aujourd’hui, la recette a disparu.

Aidez Léandre à résoudre les énigmes pour retrouver cette recette familiale.

A partir de 8 ans.

Sur réservation obligatoire.

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À Fourn Pieusse 11300 Aude Occitanie +33 4 68 31 15 03 robert.blanquette@wanadoo.fr

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English :

Léon, Joseph, Angel and Pierre, my grandpas, developed the recipe for the Robert family blanquette in the late 70s.

Since then, successive generations have perpetuated this ancestral tradition.

But today, the recipe has disappeared.

Help Léandre solve the riddles to find the family recipe.

Ages 8 and up.

Booking essential.

L’événement ESCAPE GAME LE SECRET DE MES PÉPÉS Pieusse a été mis à jour le 2026-06-09 par