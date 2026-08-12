Informations pratiques

Ribérac

Apéritif littéraire avec Christine Ribeyreix

13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 18:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Apéritif littéraire avec Christine Ribeyreix sur les pionnières de l’éducation de de la pédagogie

Apéritif littéraire avec Christine Ribeyreix sur les pionnières de l’éducation de de la pédagogie .

13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Apéritif littéraire avec Christine Ribeyreix

Literary Happy Hour with Christine Ribeyreix on the Pioneers of Education and Pedagogy

L’événement Apéritif littéraire avec Christine Ribeyreix Ribérac a été mis à jour le 2026-08-12 par Val de Dronne