Apéritif littéraire avec Christine Ribeyreix Ribérac
vendredi 25 septembre 2026 · Ribérac
Informations pratiques
Ribérac
Apéritif littéraire avec Christine Ribeyreix
13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Apéritif littéraire avec Christine Ribeyreix sur les pionnières de l’éducation de de la pédagogie
Apéritif littéraire avec Christine Ribeyreix sur les pionnières de l’éducation de de la pédagogie .
13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20
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English : Apéritif littéraire avec Christine Ribeyreix
Literary Happy Hour with Christine Ribeyreix on the Pioneers of Education and Pedagogy
L’événement Apéritif littéraire avec Christine Ribeyreix Ribérac a été mis à jour le 2026-08-12 par Val de Dronne
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