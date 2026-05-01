Sennecey-le-Grand

Apéritif Patrimonial

Chapelle de l’ermitage Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Afin de démarrer la période estivale, l’association Sennecey Patrimoine vous invite à partager un moment convivial dans un site chargé d’histoire.

Vous y goûterez des produits locaux tout en découvrant l’histoire et héritage du site.

Nous vous attendons nombreux !

Tentez votre chance à la tombola plusieurs lots à gagner.

Prenez part au lancement de la collecte de fonds par la Fondation du patrimoine. .

Chapelle de l’ermitage Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@sennecey-patrimoine.fr

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English : Apéritif Patrimonial

L’événement Apéritif Patrimonial Sennecey-le-Grand a été mis à jour le 2026-05-07 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne