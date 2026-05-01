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Apéritif Patrimonial Sennecey-le-Grand

Apéritif Patrimonial Sennecey-le-Grand samedi 30 mai 2026.

Adresse : Chapelle de l'ermitage

Ville : 71240 Sennecey-le-Grand

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Sennecey-le-Grand

Apéritif Patrimonial

Chapelle de l’ermitage Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 16:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

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Vous y goûterez des produits locaux tout en découvrant l’histoire et héritage du site.
Nous vous attendons nombreux !
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Chapelle de l’ermitage Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   contact@sennecey-patrimoine.fr

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English : Apéritif Patrimonial

L’événement Apéritif Patrimonial Sennecey-le-Grand a été mis à jour le 2026-05-07 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne

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