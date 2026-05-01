Apéritif Patrimonial Sennecey-le-Grand
Apéritif Patrimonial Sennecey-le-Grand samedi 30 mai 2026.
Sennecey-le-Grand
Apéritif Patrimonial
Chapelle de l’ermitage Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 16:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Afin de démarrer la période estivale, l’association Sennecey Patrimoine vous invite à partager un moment convivial dans un site chargé d’histoire.
Vous y goûterez des produits locaux tout en découvrant l’histoire et héritage du site.
Nous vous attendons nombreux !
Tentez votre chance à la tombola plusieurs lots à gagner.
Prenez part au lancement de la collecte de fonds par la Fondation du patrimoine. .
Chapelle de l’ermitage Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@sennecey-patrimoine.fr
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English : Apéritif Patrimonial
L’événement Apéritif Patrimonial Sennecey-le-Grand a été mis à jour le 2026-05-07 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne
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