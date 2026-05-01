Don de sang Collège David Niepce Sennecey-le-Grand
Don de sang Collège David Niepce Sennecey-le-Grand mercredi 27 mai 2026.
Sennecey-le-Grand
Don de sang
Collège David Niepce 4 Rue des Plantes Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 15:30:00
fin : 2026-05-27 19:30:00
Date(s) :
2026-05-27
Don de sang au collège David Niepce de Sennecey-le-Grand.
Présentation impérative d’une pièce d’identité avec photo.
Inscriptions sur le site dondesang.efs.sante.fr ou par téléphone au 06 85 53 66 17.
Une collation conviviale vous sera servie. Venez nombreux, nous avons besoin de vous. .
Collège David Niepce 4 Rue des Plantes Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 53 66 17
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English : Don de sang
L’événement Don de sang Sennecey-le-Grand a été mis à jour le 2026-04-29 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne
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