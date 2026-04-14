Visite des jardins de l’Atelier du Roy, Atelier du Roy, Sennecey-le-Grand

Visite des jardins de l’Atelier du Roy 5 – 7 juin Atelier du Roy Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Venez visiter les jardins de l’Atelier du Roy et son exposition d’art.

Atelier du Roy 2 rue de la reine, 71240 Sennecey-le-Grand Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 81 69 21 31

Venez visiter les jardins de l’Atelier du Roy et son exposition d’art.

©Michel Dufour