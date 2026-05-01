Championnat Départemental FSGT Saône et Loire Vélo Sennecey-le-Grand
Championnat Départemental FSGT Saône et Loire Vélo Sennecey-le-Grand dimanche 24 mai 2026.
Sennecey-le-Grand
Championnat Départemental FSGT Saône et Loire Vélo
Rue des Grands Champs Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:30:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Itinéraire
Boucle de 5,27 km
Circuit Rue des grands Champs Sur la Goutte Maison Dieu Route
de Gigny Rue de la Benne La Saule
Catégories, Heures de départ et distances
Ecoles de vélo
• Contrôle des développements 11H30
• Courses 12h00…(Boucle de 5,27 km identique)
• Sprints 13h00
• Plateau 14h30
Catégorie 5 11 tours, 58 km 10 h 00
Catégorie 6 10 tours, 52 km 10 h 02
Féminines + minimes filles 6 tours, 32 km 10 h 03
Catégorie 2 14 tours, 74 km 13 h 30
Minimes garçons 6 tours, 32 km 13 h 31
Catégorie 3 13 tours, 68 km 15 h 30
Catégorie 4 12 tours, 63 km 15 h 31
(Contrôle des développements pour la catégorie minimes à 9h50 et 13h20)
Retrait des dossards à partir 9h30
* Remise des prix adultes et enfants après chaque course.
* Vin d’honneur à tous les participants et leurs supporters autour de 18h.
Challenge CRISTIANO Patrice .
Rue des Grands Champs Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté creuzenetsylvie19@gmail.com
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English : Championnat Départemental FSGT Saône et Loire Vélo
L’événement Championnat Départemental FSGT Saône et Loire Vélo Sennecey-le-Grand a été mis à jour le 2026-04-29 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne
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