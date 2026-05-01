Sennecey-le-Grand

Championnat Départemental FSGT Saône et Loire Vélo

Rue des Grands Champs Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:30:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Itinéraire

Boucle de 5,27 km

Circuit Rue des grands Champs Sur la Goutte Maison Dieu Route

de Gigny Rue de la Benne La Saule

Catégories, Heures de départ et distances

Ecoles de vélo

• Contrôle des développements 11H30

• Courses 12h00…(Boucle de 5,27 km identique)

• Sprints 13h00

• Plateau 14h30

Catégorie 5 11 tours, 58 km 10 h 00

Catégorie 6 10 tours, 52 km 10 h 02

Féminines + minimes filles 6 tours, 32 km 10 h 03

Catégorie 2 14 tours, 74 km 13 h 30

Minimes garçons 6 tours, 32 km 13 h 31

Catégorie 3 13 tours, 68 km 15 h 30

Catégorie 4 12 tours, 63 km 15 h 31

(Contrôle des développements pour la catégorie minimes à 9h50 et 13h20)

Retrait des dossards à partir 9h30

* Remise des prix adultes et enfants après chaque course.

* Vin d’honneur à tous les participants et leurs supporters autour de 18h.

Challenge CRISTIANO Patrice .

Rue des Grands Champs Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté creuzenetsylvie19@gmail.com

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English : Championnat Départemental FSGT Saône et Loire Vélo

L’événement Championnat Départemental FSGT Saône et Loire Vélo Sennecey-le-Grand a été mis à jour le 2026-04-29 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne