Soirée années 90/2000 anniversaire du caveau des sources ZAE Echo parc Sennecey-le-Grand

Sennecey-le-Grand

Soirée années 90/2000 anniversaire du caveau des sources

ZAE Echo parc Le Caveau des Sources Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Soirée anniversaire Du Caveau Des Sources le Vendredi 29 Mai 2026.

Le Caveau fête ses 5 ans sur le thème des années 90/2000.

Venez habillés dans le thème pour une consommation offerte ! .

ZAE Echo parc Le Caveau des Sources Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 65 23 77 lecaveaudessources@gmail.com

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English : Soirée années 90/2000 anniversaire du caveau des sources

L’événement Soirée années 90/2000 anniversaire du caveau des sources Sennecey-le-Grand a été mis à jour le 2026-04-15 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne