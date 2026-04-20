Soirée années 90/2000 anniversaire du caveau des sources ZAE Echo parc Sennecey-le-Grand
Soirée années 90/2000 anniversaire du caveau des sources ZAE Echo parc Sennecey-le-Grand vendredi 29 mai 2026.
Sennecey-le-Grand
Soirée années 90/2000 anniversaire du caveau des sources
ZAE Echo parc Le Caveau des Sources Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Soirée anniversaire Du Caveau Des Sources le Vendredi 29 Mai 2026.
Le Caveau fête ses 5 ans sur le thème des années 90/2000.
Venez habillés dans le thème pour une consommation offerte ! .
ZAE Echo parc Le Caveau des Sources Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 65 23 77 lecaveaudessources@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée années 90/2000 anniversaire du caveau des sources
L’événement Soirée années 90/2000 anniversaire du caveau des sources Sennecey-le-Grand a été mis à jour le 2026-04-15 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne
À voir aussi à Sennecey-le-Grand (Saône-et-Loire)
- De Sennecey-le-Grand à Mâcon Circuit 4 jours Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire 1 mai 2026
- Chemin des Moines De Sennecey-le-Grand à Martailly-lès-Brancion Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire 1 mai 2026
- La Crête Nord du Chemin des Moines Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire 1 mai 2026
- Portes Ouvertes Domaine du Merle Rue de la Mare Hameau de Sens Sennecey-le-Grand 23 mai 2026
- Visite des jardins de l’Atelier du Roy, Atelier du Roy, Sennecey-le-Grand 5 juin 2026