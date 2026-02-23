APERITIF VIGNERON MAS GREGORI Sorède

APERITIF VIGNERON MAS GREGORI

41 Rue des Micocouliers Sorède Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 18:30:00

fin : 2026-10-28 20:30:00

Date(s) :

2026-05-06

Sur réservation uniquement, le vigneron du Domaine Mas Gregori vous accueille chaque mercredi soir pour un apéritif convivial au cœur de son exploitation.

Dégustez ses vins lors d’une présentation commentée et échangez avec une famille de vignerons passionnée !

41 Rue des Micocouliers Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

English :

By reservation only, Domaine Mas Gregori?s winemaker welcomes you every Wednesday evening for a convivial aperitif at the heart of his estate.

Taste his wines during a guided presentation and chat with a passionate family of winemakers!

