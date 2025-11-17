JOURNEE DE LA CUISINE SOLAIRE Sorède

JOURNEE DE LA CUISINE SOLAIRE

Mas del Ca, avenue de la vallée heureuse Sorède Pyrénées-Orientales

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Cuisons solaire !

Visite gratuite du site. Conférences et démonstration de cuiseurs solaires de différents modèles sur le site de la réplique du four solaire du Padre Himalaya au Mas del Ca. Pour tous ceux que la cuisine solaire intéresse.

Amateurs, professionnels ou simples curieux, venez partager vos recettes et faites connaitre vos matériels.

Mas del Ca, avenue de la vallée heureuse Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 42 45 29 19 cuisonssolaire@foursolaire.org

English :

Solar cooking!

Free visit to the site. Lectures and demonstrations of different models of solar cookers at the replica of Padre Himalaya’s solar cooker at Mas del Ca. For anyone interested in solar cooking.

Whether you’re an amateur, a professional or just curious, come and share your recipes and get the word out about your equipment.

