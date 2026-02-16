ATELIER FABRIQUEZ VOTRE CUISEUR SOLAIRE ! Sorède

Mas del Ca, avenue de la vallée heureuse Sorède Pyrénées-Orientales

Atelier au pied du Four Solaire de Sorède… apprenez à construire un cuiseur solaire !
Animé par les membres de l’association Les Amis du Padre Himalaya .
Tarif 15€ (supplément de 25€ pour la fourniture du matériel)
  .

Mas del Ca, avenue de la vallée heureuse Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08  cuisonssolaire@foursolaire.org

English :

Workshop at the foot of the Sorède solar cooker… learn how to build a solar cooker!
Led by members of the association Les Amis du Padre Himalaya .
Price 15? (25? supplement for materials)

