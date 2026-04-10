MERCAT DEL SOL Sorède
MERCAT DEL SOL Sorède dimanche 10 mai 2026.
Sorède
MERCAT DEL SOL
rue de la Caserne Sorède Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10 14:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Enrichissez vous de ces rencontres de terroir, découvrez des produits de qualité, au prix juste, et faites vos emplettes en soutenant vos producteurs locaux.
Le tout dans une ambiance festive, animée par le duo Two for tea .
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rue de la Caserne Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 22 06
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English :
Enrich yourself with these local encounters, discover quality products at fair prices, and shop while supporting your local producers.
All in a festive atmosphere, entertained by the Two for tea duo.
L’événement MERCAT DEL SOL Sorède a été mis à jour le 2026-04-10 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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