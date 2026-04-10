Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

MERCAT DEL SOL Sorède

MERCAT DEL SOL Sorède

MERCAT DEL SOL Sorède dimanche 10 mai 2026.

Adresse : rue de la Caserne

Ville : 66690 Sorède

Département : Pyrénées-Orientales

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Sorède

MERCAT DEL SOL

rue de la Caserne Sorède Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10 14:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Enrichissez vous de ces rencontres de terroir, découvrez des produits de qualité, au prix juste, et faites vos emplettes en soutenant vos producteurs locaux.
Le tout dans une ambiance festive, animée par le duo Two for tea .
  .

rue de la Caserne Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 22 06 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enrich yourself with these local encounters, discover quality products at fair prices, and shop while supporting your local producers.
All in a festive atmosphere, entertained by the Two for tea duo.

L’événement MERCAT DEL SOL Sorède a été mis à jour le 2026-04-10 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE

À voir aussi à Sorède (Pyrénées-Orientales)