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AGENDA · Romans-sur-Isère

Aperitivo italiano La Maison Nugues Romans-sur-Isère

jeudi 17 septembre 2026 · La Maison Nugues · Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
La Maison Nugues
Adresse
18 Rue de l'Armillerie
Ville
26100 Romans-sur-Isère
Département
Drôme
Tarif
7 7 7 Avec une boisson comprise.

Romans-sur-Isère

Aperitivo italiano

La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Avec une boisson comprise.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 18:30:00
fin : 2026-09-17 20:00:00

Date(s) :
2026-09-17

L’italien vient à la Maison Nugues !
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La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06  lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com

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English :

Italian is coming to Maison Nugues!

L’événement Aperitivo italiano Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-26 par Valence Romans Tourisme

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