Aperitivo italiano La Maison Nugues Romans-sur-Isère
jeudi 17 septembre 2026 · La Maison Nugues · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Aperitivo italiano
La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Avec une boisson comprise.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 18:30:00
fin : 2026-09-17 20:00:00
Date(s) :
2026-09-17
L’italien vient à la Maison Nugues !
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La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com
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English :
Italian is coming to Maison Nugues!
L’événement Aperitivo italiano Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-26 par Valence Romans Tourisme
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