Apéro Aquarelle L’artisanerie du ô Morteau
Apéro Aquarelle L’artisanerie du ô Morteau jeudi 7 mai 2026.
Morteau
Apéro Aquarelle
L’artisanerie du ô 1, place de la Mairie Morteau Doubs
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 18:30:00
fin : 2026-05-07 20:30:00
Date(s) :
2026-05-07
Viens partager un moment de créativité autour de l’aquarelle et d’un apéro convivial.
Pas de pré-requis, matériel fourni . Sur inscription. .
L’artisanerie du ô 1, place de la Mairie Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 37 84 95 lumylouu@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Apéro Aquarelle Morteau a été mis à jour le 2026-04-29 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
À voir aussi à Morteau (Doubs)
- Concert Cabaret Contemporain rue du stade Morteau 10 mai 2026
- Spectacle Cendres sur les mains. Théâtre Morteau 22 mai 2026
- Les Chronos du Val Morteau 24 juin 2026