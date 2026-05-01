Apéro Aquarelle L’artisanerie du ô Morteau

Morteau

Apéro Aquarelle

L’artisanerie du ô 1, place de la Mairie Morteau Doubs

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 18:30:00

fin : 2026-05-07 20:30:00

Date(s) :

2026-05-07

Viens partager un moment de créativité autour de l’aquarelle et d’un apéro convivial.

Pas de pré-requis, matériel fourni . Sur inscription. .

L’artisanerie du ô 1, place de la Mairie Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 37 84 95 lumylouu@gmail.com

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English :

L’événement Apéro Aquarelle Morteau a été mis à jour le 2026-04-29 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER