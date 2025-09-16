Spectacle Cendres sur les mains. Théâtre Morteau

Le Théâtre de Demain

L’imperturbable routine de deux fossoyeurs de guerre est bouleversée par l’arrivée d’une femme, La Rescapée. Les deux hommes s’engagent alors dans une succession de dialogues et de revendications totalement absurdes tandis que La Rescapée, figure poétique et énigmatique, raconte son histoire.

Laurent Gaudé a réussi le pari fou de raconter l’irracontable grâce a` une écriture fluide et forte qui mêle absurde et poésie. Dans cette pièce intemporelle, il questionne sans violence et avec beaucoup de délicatesse la responsabilité individuelle et collective en temps de conflit mais également nos humanités et nos forces de vie. C’est une pièce profondément humaniste parce que sensible, à la fois poétique et absurde, contradictoire, drôle et triste

Tout public, à partir de 12 ans.

Sur réservation. .

Théâtre Place de la Halle Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

