Concert Cabaret Contemporain rue du stade Morteau samedi 9 mai 2026.

rue du stade Escale Morteau Doubs

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2026-05-09 20:00:00

2026-05-09

Cabaret Contemporain fait entendre depuis 10 ans une musique électronique produite à partir d’instruments acoustiques. A l’aide d’une préparation de ces derniers (guitare, batterie, claviers, contrebasse), les artistes vous entraîneront dans la danse.

Tout public.

Sur réservation. .

rue du stade Escale Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

