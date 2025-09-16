Concert Cabaret Contemporain rue du stade Morteau
Concert Cabaret Contemporain rue du stade Morteau samedi 9 mai 2026.
Concert Cabaret Contemporain
rue du stade Escale Morteau Doubs
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2026-05-09 20:00:00
fin : 2026-05-09
2026-05-09
Cabaret Contemporain fait entendre depuis 10 ans une musique électronique produite à partir d’instruments acoustiques. A l’aide d’une préparation de ces derniers (guitare, batterie, claviers, contrebasse), les artistes vous entraîneront dans la danse.
Tout public.
Sur réservation. .
rue du stade Escale Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
