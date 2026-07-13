Informations pratiques

Royan

Apéro-archi Le Front de Mer

RDV Square du 8 mai 1945 Royan Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-07 17:30:00

fin : 2026-09-07

Date(s) :

2026-09-07

La rénovation du Front de Mer, qui vient de s’achever, a permis de retrouver l’architecture des années 1950, mais aussi d’améliorer les circulations douces sur cette façade balnéaire.

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RDV Square du 8 mai 1945 Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

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English :

The recently completed renovation of the waterfront has not only restored the architecture of the 1950s but also improved pedestrian and bicycle traffic along this seaside promenade.

L’événement Apéro-archi Le Front de Mer Royan a été mis à jour le 2026-07-13 par Mairie de Royan