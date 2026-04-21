Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Apéro Art et Histoire Musée Archéologie et Patrimoine Marius Vazeilles Meymac

Apéro Art et Histoire Musée Archéologie et Patrimoine Marius Vazeilles Meymac

Apéro Art et Histoire Musée Archéologie et Patrimoine Marius Vazeilles Meymac jeudi 23 juillet 2026.

Adresse : Rue du Bûcher

Ville : 19250 Meymac

Département : Corrèze

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 6 6 6 Tarif de base plein tarif

Meymac

Apéro Art et Histoire Musée Archéologie et Patrimoine Marius Vazeilles

Rue du Bûcher Meymac Corrèze

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:30:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Faites une pause patrimoniale et gustative lors d’une courte visite et d’une dégustation au moment de l’apéritif ! Avec les produits des producteurs du Panier Paysan de Haute-Corrèze.
Venez découvrir quelques œuvres sonores et visuelles de l’exposition Revenons à nos moutons ! , une rencontre sensible avec les pastoralismes de la montagne limousine.
Organisé dans le cadre de l’année internationale du pastoralisme

Sur réservation obligatoire 05 87 31 00 57   .

Rue du Bûcher Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57  pah@payshautecorrezeventadour.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Apéro Art et Histoire Musée Archéologie et Patrimoine Marius Vazeilles

L’événement Apéro Art et Histoire Musée Archéologie et Patrimoine Marius Vazeilles Meymac a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

À voir aussi à Meymac (Corrèze)