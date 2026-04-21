Apéro Art et Histoire Musée Archéologie et Patrimoine Marius Vazeilles Meymac
Apéro Art et Histoire Musée Archéologie et Patrimoine Marius Vazeilles Meymac jeudi 23 juillet 2026.
Meymac
Apéro Art et Histoire Musée Archéologie et Patrimoine Marius Vazeilles
Rue du Bûcher Meymac Corrèze
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:30:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Faites une pause patrimoniale et gustative lors d’une courte visite et d’une dégustation au moment de l’apéritif ! Avec les produits des producteurs du Panier Paysan de Haute-Corrèze.
Venez découvrir quelques œuvres sonores et visuelles de l’exposition Revenons à nos moutons ! , une rencontre sensible avec les pastoralismes de la montagne limousine.
Organisé dans le cadre de l’année internationale du pastoralisme
Sur réservation obligatoire 05 87 31 00 57 .
Rue du Bûcher Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57 pah@payshautecorrezeventadour.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Apéro Art et Histoire Musée Archéologie et Patrimoine Marius Vazeilles
L’événement Apéro Art et Histoire Musée Archéologie et Patrimoine Marius Vazeilles Meymac a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
À voir aussi à Meymac (Corrèze)
- Conférence Nos comportements face au changement climatique Meymac 18 mai 2026
- Festival arts en jardins Meymac 23 mai 2026
- Théâtre L’atelier de Jean-Claude Grumberg Meymac 25 mai 2026
- Atelier enfants Flower power Meymac 27 mai 2026
- Micro-conf Tout un cirque ! Meymac 4 juin 2026