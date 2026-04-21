Meymac

Apéro Art et Histoire Musée Archéologie et Patrimoine Marius Vazeilles

Rue du Bûcher Meymac Corrèze

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Faites une pause patrimoniale et gustative lors d’une courte visite et d’une dégustation au moment de l’apéritif ! Avec les produits des producteurs du Panier Paysan de Haute-Corrèze.

Venez découvrir quelques œuvres sonores et visuelles de l’exposition Revenons à nos moutons ! , une rencontre sensible avec les pastoralismes de la montagne limousine.

Organisé dans le cadre de l’année internationale du pastoralisme

Sur réservation obligatoire 05 87 31 00 57 .

Rue du Bûcher Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57 pah@payshautecorrezeventadour.fr

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English : Apéro Art et Histoire Musée Archéologie et Patrimoine Marius Vazeilles

L’événement Apéro Art et Histoire Musée Archéologie et Patrimoine Marius Vazeilles Meymac a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Haute Corrèze