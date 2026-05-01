Apéro-bique Lieu-dit la Fillouse Suilly-la-Tour
Apéro-bique Lieu-dit la Fillouse Suilly-la-Tour vendredi 15 mai 2026.
Suilly-la-Tour
Apéro-bique
Lieu-dit la Fillouse Chèvrerie Suilly-la-Tour Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 19:00:00
fin : 2026-05-15 23:00:00
Date(s) :
2026-05-15
Venez passer un moment convivial, dans une ambiance chaleureuse et vous restaurer. Toasts de chèvre chauds, planches de charcuterie, douceurs sucrées… le tout accompagné de bière ou d’un verre de vin ! Réservations juqu’au 5 mai. .
Lieu-dit la Fillouse Chèvrerie Suilly-la-Tour 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 01 25 31
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English : Apéro-bique
L’événement Apéro-bique Suilly-la-Tour a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Bourgogne Coeur de Loire