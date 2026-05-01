Apéro-bique Lieu-dit la Fillouse Suilly-la-Tour

Suilly-la-Tour

Apéro-bique

Lieu-dit la Fillouse Chèvrerie Suilly-la-Tour Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 19:00:00

fin : 2026-05-15 23:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Venez passer un moment convivial, dans une ambiance chaleureuse et vous restaurer. Toasts de chèvre chauds, planches de charcuterie, douceurs sucrées… le tout accompagné de bière ou d’un verre de vin ! Réservations juqu’au 5 mai. .

Lieu-dit la Fillouse Chèvrerie Suilly-la-Tour 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 01 25 31

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English : Apéro-bique

L’événement Apéro-bique Suilly-la-Tour a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Bourgogne Coeur de Loire