Apéro Book avec Régis Penet Librairie de l’Olivier Nyons

Nyons

Apéro Book avec Régis Penet

Librairie de l’Olivier 8 place de la Libération Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:00:00

fin : 2026-06-26 20:00:00

Date(s) :

2026-06-26

L’auteur Régis Penet est scénariste, dessinateur et coloriste de bande dessinée. Nous l’avions déjà reçu à la librairie pour la B.D Balzac contre Vautrin . Sa nouvelle B.D nous fait découvrir son univers graphique puissant et sensible.

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Librairie de l’Olivier 8 place de la Libération Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 04 91 librairie.olivier@club-internet.fr

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English :

The Author: Régis Penet is a comic book writer, artist, and colorist. We had already welcomed him to the bookstore for his comic book *Balzac contre Vautrin*. His new comic book introduces us to his powerful and sensitive visual world.

L’événement Apéro Book avec Régis Penet Nyons a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale