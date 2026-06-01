Apéro Book avec Régis Penet Librairie de l’Olivier Nyons
Apéro Book avec Régis Penet Librairie de l’Olivier Nyons vendredi 26 juin 2026.
Nyons
Apéro Book avec Régis Penet
Librairie de l’Olivier 8 place de la Libération Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:00:00
fin : 2026-06-26 20:00:00
Date(s) :
2026-06-26
L’auteur Régis Penet est scénariste, dessinateur et coloriste de bande dessinée. Nous l’avions déjà reçu à la librairie pour la B.D Balzac contre Vautrin . Sa nouvelle B.D nous fait découvrir son univers graphique puissant et sensible.
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Librairie de l’Olivier 8 place de la Libération Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 04 91 librairie.olivier@club-internet.fr
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English :
The Author: Régis Penet is a comic book writer, artist, and colorist. We had already welcomed him to the bookstore for his comic book *Balzac contre Vautrin*. His new comic book introduces us to his powerful and sensitive visual world.
L’événement Apéro Book avec Régis Penet Nyons a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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