Dictée géante Médiathèque départementale Drôme Provençale Nyons

Nyons

Dictée géante

Médiathèque départementale Drôme Provençale 9 Rue Albin Vilhet Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Dictée géante à partir de 10 ans

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Médiathèque départementale Drôme Provençale 9 Rue Albin Vilhet Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 48 26 mddp-nyons@ladrome.fr

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English :

Giant dictation for ages 10 and up

L’événement Dictée géante Nyons a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale