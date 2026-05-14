Dictée géante Médiathèque départementale Drôme Provençale Nyons
Dictée géante Médiathèque départementale Drôme Provençale Nyons samedi 20 juin 2026.
Nyons
Dictée géante
Médiathèque départementale Drôme Provençale 9 Rue Albin Vilhet Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Dictée géante à partir de 10 ans
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Médiathèque départementale Drôme Provençale 9 Rue Albin Vilhet Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 48 26 mddp-nyons@ladrome.fr
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English :
Giant dictation for ages 10 and up
L’événement Dictée géante Nyons a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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