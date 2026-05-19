Constellations familiales Collectif le Papillon Nyons
Constellations familiales Collectif le Papillon Nyons samedi 20 juin 2026.
Nyons
Constellations familiales
Collectif le Papillon 10 avenue Jules Bernard Nyons Drôme
Tarif : 30 – 30 – 70 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 17:00:00
Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21
Les constellations familiales est une méthode thérapeutique, nous n’héritons pas uniquement des traits physiques, mais également d’histoires, de schémas et des bagages émotionnels de nos ancêtres.
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Collectif le Papillon 10 avenue Jules Bernard Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 18 92 87 associationlepapillon@gmail.com
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English :
Family constellations are a therapeutic method: we inherit not only physical traits, but also stories, patterns and emotional baggage from our ancestors.
L’événement Constellations familiales Nyons a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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