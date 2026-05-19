Constellations familiales Collectif le Papillon Nyons

Nyons

Constellations familiales

Collectif le Papillon 10 avenue Jules Bernard Nyons Drôme

Tarif : 30 – 30 – 70 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 17:00:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-21

Les constellations familiales est une méthode thérapeutique, nous n’héritons pas uniquement des traits physiques, mais également d’histoires, de schémas et des bagages émotionnels de nos ancêtres.

.

Collectif le Papillon 10 avenue Jules Bernard Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 18 92 87 associationlepapillon@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Family constellations are a therapeutic method: we inherit not only physical traits, but also stories, patterns and emotional baggage from our ancestors.

L’événement Constellations familiales Nyons a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale