Visite guidée du Musée de l’Olivier + atelier-jeu fabrication tartinables aux olives Vignolis Nyons
Visite guidée du Musée de l’Olivier + atelier-jeu fabrication tartinables aux olives Vignolis Nyons mercredi 17 juin 2026.
Visite guidée du Musée de l’Olivier + atelier-jeu fabrication tartinables aux olives
Vignolis Place Olivier de Serres Nyons Drôme
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-17 11:00:00
fin : 2026-09-09 12:15:00
Date(s) :
2026-06-17
Comment allier le savoir et la gourmandise? En découvrant le monde de l’olivier et en réalisant votre propre tartinable de façon ludique ! Autour de la meule en pierre et des presses à olive, les secrets de l’olivier et son fruit vous seront dévoilés.
.
Vignolis Place Olivier de Serres Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 10 35 info@baronnies-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
How to combine knowledge and greed? By discovering the world of the olive tree and by making your own spread in a playful way! Around the stone millstone and the olive presses, the secrets of the olive tree and its fruit will be revealed to you.
L’événement Visite guidée du Musée de l’Olivier + atelier-jeu fabrication tartinables aux olives Nyons a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale