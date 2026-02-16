Visite guidée du Musée de l’Olivier + atelier-jeu fabrication tartinables aux olives Vignolis Nyons

Visite guidée du Musée de l’Olivier + atelier-jeu fabrication tartinables aux olives

Vignolis Place Olivier de Serres Nyons Drôme

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date :

Début : Mercredi 2026-06-17 11:00:00

fin : 2026-09-09 12:15:00

Date(s) :

2026-06-17

Comment allier le savoir et la gourmandise? En découvrant le monde de l’olivier et en réalisant votre propre tartinable de façon ludique ! Autour de la meule en pierre et des presses à olive, les secrets de l’olivier et son fruit vous seront dévoilés.

Vignolis Place Olivier de Serres Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 10 35 info@baronnies-tourisme.com

English :

How to combine knowledge and greed? By discovering the world of the olive tree and by making your own spread in a playful way! Around the stone millstone and the olive presses, the secrets of the olive tree and its fruit will be revealed to you.

